Petrobras aumenta preço da gasolina em 3,5%

A Petrobras comunicou aos clientes na terça-feira (27) um reajuste de 3,5% no preço do combustível na refinaria, o que equivale a R$ 0,05 por litro da gasolina e deve impactar o preço final na bomba. Esse é o terceiro aumento em agosto, acompanhando a elevação do petróleo e do dólar, em alta nos últimos dias. O primeiro reajuste foi de 4%, no começo do mês, e o segundo foi de 6% no dia 16.

Entre o último reajuste e esse de agora, o dólar subiu 3,5% em relação ao real e o preço do petróleo teve alta de 2,3%. O diesel não sofreu alteração no preço.

O presidente do Sindicombustíveis Bahia, Walter Tannus Freitas, diz que o repasse do preço nas bombas depende da negociação comercial entre os revendedores de combustíveis e as distribuidoras. “A gasolina sai da refinaria custando 30% do preço na bomba, aí incidem mais 50% de impostos, etanol e margens dos postos”, explica, destacando que cabe a cada revendedor decidir se irá repassar o reajuste ou não.

Desde 2017, a Petrobras acompanha em geral as cotações internacionais dos combustíveis. Em 2018, essa política sofreu muitas críticas porque a escalada do preço do petróleo gerou vários reajustes do diesel, o que levou à paralisação dos caminhoneiros.