Petrópolis tem 218 desaparecidos após chuva

O número de pessoas desaparecidas por conta da chuva que atingiu Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na última terça-feira, 15, aumentou para 218 nesta sexta-feira, 18. Até quinta-feira, 17, o número estava em 116.



A lista é divulgada pela secretaria estadual de Polícia Civil. Segundo a assessoria da pasta, a atualização ocorreu pela própria evolução do serviço dos agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, que estão indo aos abrigos para ouvir pessoas atingidas pela chuva e registrar eventuais desaparecidos



Quem quer registrar o desaparecimento de alguém também pode ir à Polícia Civil, mas, diante das dificuldades de locomoção que permanecem em Petrópolis e da própria situação emocional das pessoas, muitas vezes é mais fácil os policiais irem ao encontro delas.



A tempestade causou a morte de pelo menos 122 pessoas. Outras 24 pessoas foram resgatadas com vida, mas ainda há buscas na região e alerta climatológico.