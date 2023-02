PetroReconcavo conclui a aquisição da Maha Energy Brasil

A PetroReconcavo, produtora independente de óleo e gás em bacias terrestres, com 23 anos de atuação no segmento, concluiu nesta terça-feira (28) a aquisição de 100% das ações da Maha Energy Brasil, empresa de exploração e produção com sede no Rio de Janeiro e operações em terra na Bahia e em Sergipe.

A nova aquisição compreende ativos como a concessão de Tiê (100%) e dos blocos exploratórios na Bacia do Recôncavo, no estado da Bahia, além de 75% de participação na concessão de Tartaruga, em parceria com a Petrobras, na Bacia Sergipe-Alagoas (Sergipe).

De acordo com o CEO da Companhia, Marcelo Magalhães, o campo de Tiê e os blocos exploratórios estão localizados em áreas vizinhas às operações da PetroReconcavo, nos polos baianos de Remanso e Miranga, o que garante conhecimento da região. “A posição geográfica dos ativos adquiridos irá possibilitar a futura integração com as operações da Companhia, visando capturar sinergias operacionais e otimização de recursos, com potencial de produção somada à nossa capacidade de execução. A nova aquisição reforça nosso plano de expansão e consolidação no onshore brasileiro”, explica o CEO.

A produção média de participação da Maha Energy nos campos de Tiê e Tartaruga no mês de janeiro deste ano foi de 2.018 barris de óleo por dia (bopd) e 48 mil m³/dia de gás natural.

Com o closing, a Companhia passa operar, a partir desta data, 60 campos de petróleo e gás natural e a deter direitos sobre os contratos de concessão de 6 blocos exploratórios, além de participação em uma concessão operada por terceiros.

Conforme dados reportados à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) referentes a janeiro de 2023, a produção média diária das 61 concessões foi de 25,9 mil barris de óleo equivalente por dia.