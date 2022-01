Petshop é assaltado no Caminho das Árvores

Um pet shop foi assaltado no Caminho das Árvores em um condomínio empresarial, nessa segunda-feira (18). De acordo com a polícia, um homem entrou sozinho no local e cometeu o crime.

Ele apontou uma arma contra um funcionário e subtraiu celulares, uma aliança e um colar. Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar e localizar o suspeito.

De acordo com informações da 35ª CIPM, policiais militares da unidade foram acionados via Cicom e foram até o local. Os policiais fizeram rondas, mas ninguém foi preso.

O caso está sendo investigado pela 16ª Delegacia (Pituba).