Petz anuncia compra da plataforma Zee Dog por R$ 715 milhões

A empresa de comércio de produtos para animais Petz anunciou nesta terça-feira, 3, a compra da plataforma Zee Dog e suas subsidiárias por R$ 715 milhões, valor que considera a avaliação da empresa e montante em caixa. "A transação representa um movimento único de transformação e consolidação do mercado pet, e fundamental na busca pela visão do Grupo Petz de ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025", afirma a empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).



A Petz destaca que a associação amplia os horizontes, trazendo novas avenidas de crescimento por meio da expertise de gestão de marca, desenvolvimento de produtos exclusivos, "sourcing" e tecnologia, além da rede de distribuição para os pequenos pet shops (littleBs) no Brasil e para o mercado pet internacional.



"Por outro lado, a Petz adiciona o maior e mais integrado ecossistema pet no Brasil, com presença de 144 lojas em 18 Unidades Federativas (UFs) nas cinco regiões do País, uma plataforma Omnichannel benchmark no mundo e um time com foco em execução e performance operacional", destaca.



"As companhias juntas consolidam a liderança absoluta no segmento pet brasileiro, uma plataforma digital líder e o maior player de express delivery na categoria. Com isso, Petz e Zee Dog unem forças com o objetivo de criar o melhor e mais disruptivo ecossistema pet do mundo", ressalta.



A compra inclui também as subsidiárias da Zee Dog: Zee Now Comércio de Produtos para Animais S.A., Zee Dog LLC, Shenzen Zee Dog Business Co., Ltd., Zee Dog BV e Lolopet Alimentos Naturais S.A.