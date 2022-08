PF cumpre três mandados na RMS de operação que tem como alvo fraudes no INSS

A Polícia Federal cumpre, nesta quarta-feira (24), três mandados de prisão preventiva nas cidades de Camaçari e Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), visando combater fraudes ao INSS (Operação Heterônimo - Fase III). A ação é continuidade das investigações que levaram às prisões, em junho de 2021, de duas pessoas em flagrante, no interior de uma agência bancária da capital baiana, impedindo o saque de cerca de R$ 30 mil referente a um benefício do INSS fraudulento.

Ainda no bojo da investigação, mais três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos meses de setembro de 2021 (Operação Heterônimo - Fase I) e dezembro de 2021 (Operação Heterônimo - Fase II), corroborando os indícios de autoria e materialidade em desfavor dos investigados. As investigações da operação que é uma ação conjunta com o Núcleo de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (NUINT-BA/MPT) do Ministério do Trabalho e da Previdência demonstram que os fraudadores têm por modus operandi a criação de segurados fictícios, mediante documentação falsa, e posteriormente arregimentação de idosos para funcionarem como dublês, a fim de obter vantagens indevidas junto ao INSS/Bancos.

Os envolvidos poderão responder por diversos crimes, dentre eles integrar associação criminosa (art. 288 do CPB), estelionato previdenciário (art. 171, §3º do CPB), falsificação de documento público (art. 297 do CPB) e uso de documento falso (art. 304 do CPB), com penas que, se somadas, podem chegar a mais de 25 anos de prisão.