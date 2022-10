PF faz operação contra fraudes no programa Casa Verde e Amarela

A Polícia Federal deflagrou uma operação contra fraudes no programa Casa Verde e Amarela, na cidade de Petrolina (PE). A Operação Tempo Perdido cumpre mandados de busca e apreensão na Bahia e em Pernambuco, nesta terça-feira (25).

Mais de 70 policiais federais cumprem sete mandados de afastamento cautelar das funções públicas e 16 mandados de busca e apreensão.

De acordo com a PF, o grupo criminoso era formado por servidores públicos do município de Petrolina. As investigações apontaram que entre junho de 2020 e julho de 2021, foram perpetradas diversas fraudes no âmbito dos processos administrativos relacionados ao Programa Casa Verde e Amarela, consistentes na falsificação de documentos, atesto de informações inexistentes, bem como a inobservância dolosa dos requisitos legais para concessão da habitação. A estimativa é que as fraudes geraram um prejuízo de aproximadamente R$ 17 milhões aos cofres públicos.

Os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal),

prevaricação (art. 319 do Código Penal), e fraude contra o sistema financeiro (art. 19 da Lei 7.492/86), cujas penas somadas pode chegar a 37 anos de reclusão.

A operação foi batizada Tempo Perdido, pois as fraudes ocorrem no Residencial Novo Tempo, por essa razão, o nome "Tempo Perdido" faz alusão à ideia de que as pessoas que se inscreveram para tentar conseguir uma residência, somente perderam seu tempo, além, é claro, de a finalidade do empreendimento ter sido desvirtuada.

A Polícia Federal continuará a apuração, na tentativa de elucidar a real amplitude da suposta associação criminosa, bem como identificar outros integrantes.