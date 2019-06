PF mira em fraudes de R$ 4,5 milhões em aposentadorias de falsos pescadores

A Polícia Federal (PF) e Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária de Santa Catarina, deflagraram nesta sexta-feira (28), a Operação Voo da Gaivota para combater suposta obtenção irregular de aposentadorias especiais para falsos pescadores.

Policiais cumprem mandado de busca e apreensão na casa de um vereador de Balneário Gaivota. O Sindicato dos Pescadores Profissionais Artesanais da região está instalado no mesmo local, indicou a Polícia Federal. A cidade de pouco mais de 10 mil habitantes é localizada no sul do Estado, a 246 km de Florianópolis.

Segundo levantamento realizado pela Coordenação de Inteligência Previdenciária, os prejuízos à União, causados e futuros, poderiam alcançar mais de R$ 4,5 milhões, somente com o pagamento aos beneficiados identificados até o momento.

De acordo com a Polícia Federal, os investigados podem responder por estelionato previdenciário contínuo, estando sujeitos a penas de até de dez anos de prisão. O nome da operação faz referência à cidade onde reside a maioria dos envolvidos, informou a PF.