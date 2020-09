PF pede prorrogação de inquérito que apura se Bolsonaro interferiu no órgão

A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma prorrogação de 30 dias das investigações do inquérito que apura uma suposta inferência do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no órgão.

O inquérito foi autorizado no final de abril pelo ministro Celso de Mello, do STF, após denúncia do ex-ministro Sergio Moro. Moro deixou a pasta da Justiça alegando que Bolsonaro pressionava e queria interferências na PF para proteger familiares e aliados de investigações.

O próprio Celso de Mello deve decidir sobre a prorrogação. O ministro está de licença da Corte por motivos de saúde.

Uma das medidas pendentes do inquérito é o depoimento de Bolsonaro. Em junho, o procurador-geral da República, Augusto Aras, defemdeu que Bolsonaro seja consultado sobre como prefereria ser ouvido.

Bolsonaro nega que tenha tentado interferir na PF.