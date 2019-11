PF prende dois com dinheiro falso enviado pelos Correios

A Polícia Federal prendeu em flagrante duas pessoas em Pernambuco que receberam cédulas de dinheiro falsas pelos Correios.



A área de inteligência da PF descobriu que falsários em São Paulo, ainda não identificados, enviaram remessas de cédulas falsas para diversas cidades do País.



A primeira remessa foi retirada em Encruzilhada, bairro da capital pernambucana, no último dia 7.



Um estudante foi surpreendido quando retirava a encomenda na agência dos Correios. Após abrir o pacote, os policiais federais encontraram 40 notas de R$ 100, totalizando R$ 4 mil.



O segundo flagrante ocorreu nesta segunda, 18, desta vez na casa da destinatária, uma técnica em administração. Com ela, foram encontradas 50 cédulas falsas de R$ 10 e cinco de R$ 100, totalizando R$ 1 mil.



Ambos foram levados para a Superintendência da Polícia Federal no Cais do Apolo e autuados pelo crime de adquirir moeda falsa.



Em caso de condenação, podem pegar de 3 a 12 anos de reclusão, além de multa.



Após a autuação, os presos passaram por exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal e foram encaminhados para audiência de custódia, sendo liberados. Eles irão responder ao processo na Justiça Federal, em liberdade.