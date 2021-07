PF prende esposa mulher de Ronnie Lessa por tráfico internacional de armas

Elaine Lessa, companheira do policial reformado Ronnie Lessa, apontado pela Polícia Civil como o homem que executou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, foi presa neste domingo (18). Lessa e Elaine viraram réus pelo crime de tráfico internacional de armas de uso restrito.

Os dois tiveram uma nova prisão decretada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. Elaine tinha deixado a cadeia na sexta-feira (16), acusada de outro crime.

Ronnie está no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e vai à júri popular como o executor da morte da vereadora Marielle Franco.

No pedido de prisão feito à Justiça por tráfico de armas, o MPF destacou que "os quebra-chamas ilegalmente importados pelos denunciados são acessórios tipicamente utilizados em confrontos armados ou emboscadas". De acordo com o documento, a peça tem como objetivo "ocultar as chamas normalmente decorrentes de disparos de armas de fogo, de moto a não revelar a posição do atirador".

Por isso, o MPF alega que as peças seriam usadas "em confrontos armados entre organizações criminosas que assolam o Rio de Janeiro, ou na eliminação sumária e velada de inimigos e desafetos".