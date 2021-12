PF realiza operação contra funcionário de prefeitura baiana envolvido em fraude no INSS

A Polícia Federal cumpre mandado nessa quinta-feira (16) contra um funcionário da prefeitura de Acajutiba, acusado de envolvimento em uma esquema de fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As investigações demonstram que os fraudadores têm por modus operandi a criação de segurados fictícios, mediante documentação falsa, e posteriormente arregimentação de idosos para funcionarem como dublês, a fim de obter vantagens indevidas junto ao INSS/Bancos.

A ação é continuidade das investigações que levaram às prisões, em junho deste ano, de duas pessoas em flagrante, no interior de uma agência bancária desta capital, ocasião em que se impediu o saque de cerca de R$ 30 mil referente a um benefício do INSS fraudulento. A Operação Heterônimo é realizada pela PF em conjunto com a Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT) do Ministério do Trabalho e da Previdência.

Os envolvidos poderão responder por diversos crimes, dentre eles integrar associação criminosa (art. 288 do CPB), estelionato previdenciário (art. 171, §3º do CPB), falsificação de documento público (art. 297 do CPB), uso de documento falso (art. 304 do CPB), com penas que, se somadas, podem chegar a mais de 25 anos de prisão.