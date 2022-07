PF vai à Câmara após falha na votação da PEC do Estado de Emergência

Agentes da Polícia Federal estiveram na Câmara dos Deputados, na noite desta terça-feira (12), depois que a internet e o sistema da Casa apresentaram inconsistências. Os problemas ocorreram em meio à votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reconhece o estado de emergência no Brasil, também chamada de "PEC Kamikaze". A proposta do governo concede uma série de benefícios sociais às vésperas das eleições, e com validade até 31 de dezembro deste ano apenas.

Após o problema técnico, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), suspendeu a votação dos destaques e do segundo turno. Solicitou ainda uma investigação da PF.

As equipes da Polícia Federal chegaram ao Complexo Avançado da Câmara por volta das 22h desta terça-feira e deixaram o local pouco depois das 3h desta quarta-feira (13), de acordo com o g1.

Os agentes não detalharam as apurações feitas nos servidores.



De acordo com Arthur Lira, se o problema tiver sido causado internamente, a Câmara buscará punir os responsáveis. O presidente da Casa reclamou ainda da frequência com que vem enfrentando falhas no sistema durante votações importantes.