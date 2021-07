PGE-BA abre seleção para estágios de pós-graduação em Direito e Gestão

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BE) inscreve a partir desta quarta-feira (7) para seleção no Programa de Estágio de Nìvel Superior de Pós-Graduação em Direito e Gestão Pública com ênfase em Gestão Jurídica. As inscrições gratuitas acontecem on-line até o dia 18.

São 39 vagas para o estágio em Direito: 21 em Salvador, uma Barreiras, cinco em Feira de Santana, três em Ilhéus, cinco em Vitória da Conquista, três em Juazeiro, uma em Teixeira de Freitas. Já para o estágio em Gestão Pública, estão sendo oferecidas quatro vagas em Salvador. O edital inclui cota para negros, indígenas e pessoas com deficiência.

Para as vagas de Direito, o candidato deve ser formado na área e estar cursando uma pós-graduação também em Direito. Para o estágio em Gestão Pública, é preciso ser formado em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou cursos tecnológicos da área. O candidato deve estar cursando uma pós lato ou stricto senso em Admnistração, Ciências Contábeis, Economia, Direito ou Gestão.

A seleção será feita apenas por avaliação curricular e terá validade 1 ano a partir da data de homologação. Antes do prazo acabar, pode ser prorrogado uma única vez, por mais um ano, pelo procurador-geral do Estado.

O estágio via durar um ano, prorrogável por igual período. Não poderá continuar após encerramento do vínculo estudantil, salvo se o aluno se matricular em outro curso de pós. Nâo serão contratados candidatos que já cumpriram 24 meses de Termo de Compromisso de Estágio de Pós na PGE-BA.

Candidatos aprovados receberão bolsa de R$ 1 mil mensais, além de auxílio-transporte. A carga horária é de 20h e os estágios têm supervisão.