Picapes: saiba quais são as mais vendidas na Bahia nos últimos anos

Geralmente, a lista dos automóveis e comerciais leves mais vendidos do país é liderada por um carro de passeio, que nos últimos cinco anos foi o Chevrolet Onix. No entanto, por diversos motivos, entre eles a falta de componentes eletrônicos para a fabricação dos veículos, a liderança geral é da picape Strada, da Fiat.

No mercado nacional, contando de janeiro até o fechamento da primeira quinzena de setembro, o utilitário da Fiat teve 82.749 unidades emplacadas, quase 20 mil exemplares a mais do que o Hyundai HB20, que somou 62.919 emplacamentos no período.

Na Bahia, um estado que historicamente consome mais picapes que a média nacional, dois veículos desse tipo aparecem nas duas primeiras posições: Fiat Strada, com 4.764 unidades, e Fiat Toro com 3.146 unidades. O primeiro carro de passeio é o Hyundai HB20, com 2.858 exemplares licenciados no acumulado do ano.

E as outras picapes?

A dupla da Fiat, Strada e Toro, se revezou na liderança do mercado baiano nos últimos anos e a última vez que um modelo de outra marca foi o mais vendido na categoria foi em 2002, a Ford Ranger.

Vale lembrar que a Strada é uma picape compacta, assim como a Volkswagen Saveiro e a Chevrolet Montana - que deixou de ser produzida neste ano. Fiat Toro e Renault Duster Oroch são consideradas pequenas. O grupo das médias é composto por Chevrolet S10, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Nissan Frontier e Volkswagen Amarok. Há ainda a categoria das grandes, que no momento é representada pelas picapes da Ram: 1500 e 2500.

A Chevrolet S10 foi a quinta picape mais emplacada em 2020 na Bahia (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO) A Toyota Hilux ficou com quarta posição no ano passado no estado (Foto: Toyota) A Ford Ranger ficou em terceiro no geral e em primeiro entre as médias (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO) A Fiat Toro obteve a vice-liderança no último ano (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO) Renovada, a Fiat Strada conseguiu se manter na liderança no mercado estadual (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

Nos últimos cinco anos a Strada só perdeu o primeiro lugar na Bahia para a Toro, em 2019. Neste período, a Ford Ranger teve como melhor posição o terceiro lugar conquistado ano passado. Em 2020, a Ranger superou pela primeira vez Toyota Hilux em cinco anos. No entanto, entre 2016 e 2019 a Hilux ocupou o terceiro posto por quatro vezes.

De 2016 para cá, a Chevrolet S10 teve como melhor posição o quarto lugar conquistado em 2019 e em 2016. A Volkswagen Saveiro também teve como melhor posição o quarto lugar obtido em 2017.

Confira o ranking das dez mais vendidas nos últimos cinco anos:

2020

1) Fiat Strada 3.981

2) Fiat Toro 3.369

3) Ford Ranger 1.435

4) Toyota Hilux 1.404

5) Chevrolet S10 1.020

6) VW Saveiro 723

7) Nissan Frontier 495

8) Mitsubishi L200 413

9) Renault Duster Oroch 369

10) Chevrolet Montana 306

2019

1) Fiat Toro 4.173

2) Fiat Strada 3.804

3) Toyota Hilux 1.895

4) Chevrolet S10 1.702

5) Ford Ranger 1.611

6) VW Saveiro 1.125

7) Renault Duster Oroch 930

8) VW Amarok 840

9) Nissan Frontier 401

10) Mitsubishi L200 333

2018

1) Fiat Strada 3.730

2) Fiat Toro 3.444

3) Toyota Hilux 2.165

4) Ford Ranger 1.755

5) VW Saveiro 1.692

6) Chevrolet S10 1.060

7) VW Amarok 968

8) Renault Duster Oroch 859

9) Mitsubishi L200 635

10) Chevrolet Montana 582

2017

1) Fiat Toro 2.982

2) Fiat Strada 2.796

3) Toyota Hilux 1.949

4) VW Saveiro 1.629

5) Ford Ranger 1.288

6) Chevrolet S10 1.177

7) Renault Duster Oroch 682

8) Mitsubishi L200 573

9) VW Amarok 564

10) Chevrolet Montana 359

2016

1) Fiat Strada 3.800

2) Fiat Toro 2.393

3) Toyota Hilux 2.126

4) Chevrolet S10 1.209

5) Ford Ranger 1.178

6) VW Saveiro 1.049

7) Renault Duster Oroch 725

8) Mitsubishi L200 443

9) Chevrolet Montana 413

10) VW Amarok 339