Picapes, SUVs e até veículos elétrico: conheça os carros que vão mudar em breve

Enquanto alguns carros deixaram o mercado, outros serão atualizados em breve. Algumas mudanças vão além do design, com a incorporação de tecnologias e motores mais eficientes. Por isso, é importante saber quais são esses veículos.

Mas isso não significa que você deve excluí-los da sua lista de opções. Em muitas situações é uma oportunidade para fazer um bom negócio, inclusive, barganhando descontos. É uma compra racional: quando o novo chegar, você terá que esperar alguns meses para se desfazer do atual e não perder dinheiro. Logo após o lançamento do novo, o anterior poderá ser menos cobiçado.

A Honda tem dois modelos prontos para estrear no segundo semestre, o Civic e o HR-V. Ambos deixaram de ser produzidos no final do ano passado e terão sequências distintas: o SUV seguirá sendo fabricado no país, enquanto o sedã será importado da América do Norte. O HR-V está previsto para julho e o Civic para outubro.

O Civic deixou de ser produzido no país e a nova geração será importada

Depois de um hiato, o C3 também voltará ao país. Será completamente diferente do modelo que era vendido até o primeiro semestre do ano passado. De hatch compacto, o veículo da Citroën irá voltar como um SUV. Previsto para julho.

O novo Citroën C3 chegará em julho às concessionárias

A Ranger, atualmente o modelo mais vendido da Ford no mercado nacional, também terá novidades. No ano que vem, a nova geração da picape, que já estreou em alguns mercados, será produzida na Argentina e chegará ao Brasil.

A Ranger foi completamente atualizada e chegará ao país ano que vem

O Polo, que teve uma campanha com um casal gay polemizada nas últimas semanas, será atualizado nos próximos meses. O chamado facelift engloba atualizações estéticas na dianteira, traseira e interior - mantendo a carroceria. Sua variante sedã, o Virtus, também será renovado.

Apresentado no final de 2019, o Peugeot 208 terá sua primeira atualização na próxima semana. Ganhará uma nova opção de motor, o 1 litro turbo da Stellantis. Internamente, a novidade é a adoção de uma nova central multimídia.

Três anos depois do lançamento da atual geração, o Hyundai HB20 terá uma atualização. Prevista para o último trimestre, ela vai se concentrar na dianteira e traseira do hatch. No sedã, as novidades serão maiores na dianteira.

Entre os modelos premium, a BMW apresentou a primeira intervenção na quinta geração do Série 3, seu modelo mais vendido globalmente. Além de pequenos retoques externos, o destaque é o interior, que adotou duas telas digitais curvas: a do quadro de instrumentos é de 12,3 polegadas e a da central multimídia, de 14,9 polegadas. Chega na Europa em setembro e, posteriormente, no Brasil.

As telas digitais curvas se destacam no BMW Série 3 2023

Tem até elétrico atualizado, o Bolt. A nova geração do EV da Chevrolet estava programada para desembarcar no país no final do ano passado, mas o atraso na entrega de componentes eletrônicos adiou a estreia.

O novo Bolt está atrasado, mas deverá estrear ainda neste ano no país

Veículos elétricos

Atual líder do segmento premium, a BMW terá uma ofensiva de elétricos neste ano. O SUV iX e o i4, um sedã estilo coupé, estão confirmados para o mercado nacional, o primeiro começará a ser entregue nas próximas semanas e o segundo será lançado em novembro.

O SUV completamente elétrico da BMW custa a partir de R$ 654.950

O Kwid, atualmente o carro mais barato do país, terá uma opção elétrica. Em pré-venda por R$ 142.990, o subcompacto tem capacidade para quatro pessoas e autonomia para rodar até 265 quilômetros. Chegará em agosto às concessionárias.

Já avaliamos o Kwid elétrico, que chega em agosto

A chinesa BYD fará sua estreia no país com dois modelos 100% elétricos. O primeiro carro que chegará aos showroons que estão sendo construídos em diversas cidades. O de Salvador será na Paralela e o primeiro modelo será o Tan EV, um SUV elétrico de sete lugares com potência combinada de 517 cv. A BYD é uma das maiores empresas de baterias recarregáveis do mundo e produz carros, caminhões e ônibus.

A marca chinesa BYD fará sua estreia no país com um SUV elétrico

A Ford irá debutar entre os eletrificados com o SUV elétrico do Mustang, o Mach E. Produzido no México, o veículo já foi visto sendo testado pela engenharia da marca na Bahia e deverá fazer sua estreia no segundo semestre.

O Mustang Mach E será o primeiro veículo eletrificado da Ford no Brasil