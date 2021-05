Picasso é vendido por R$ 540 milhões em Nova York

A obra "Mulher sentada junto a uma janela", uma das mais famosas de Pablo Picasso, foi vendida por US$ 103.4 milhões (o equivalente a R$ 540 milhões) nesta quinta-feira (13) em Nova York, informou AFP.

O quadro, pintado em 1932, foi vendido por US$ 90 milhões, que subiram para US$ 103,4 milhões com a adição de taxas e comissões, após 19 minutos de leilão, segundo casa de leilões Christie's.

A obra representa a amante e musa de Picasso, Marie-Thérèse Walter, e quase dobrou o valor da estimativa inicial divulgada pela Christie's, de US$ 55 milhões.

O bom resultado geral do leilão de quinta-feira, que atingiu US$ 481 milhões, "sinaliza uma verdadeira volta à normalidade", disse Bonnie Brennan, presidente da Christie's America, em uma entrevista coletiva virtual.

"O mercado de arte está realmente de volta aos trilhos", disse.

A mesma pintura foi comprada há oito anos em um leilão de Londres por 28,6 milhões de libras, ou cerca de US$ 44,8 milhões, menos da metade do preço de agora.