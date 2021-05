Píer e terminal de passageiros de São Tomé de Paripe serão reformados

O atracadouro de São Tomé de Paripe, em Salvador, passará por uma reforma e será totalmente revitalizado. O local, de onde partem as embarcações que transportam os passageiros com destino as Ilhas de Maré, dos Frades e a de Itaparica, terá intervenções no píer, no terminal de passageiros e na balaustrada.

A obra será de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), e o aviso de licitação já saiu no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) desta sexta-feira (21). Os envelopes com as propostas das empresas interessadas serão abertos no dia 10 de junho.

Na Bahia, outros terminais hidroviários também passam por esse processo de requalificação, como os atracadouros de Barra Grande e Maraú Sede. Os serviços em ambos alcançaram 18% de execução e serão finalizados no segundo semestre deste ano.

Já a obra no terminal hidroviário e na orla da praia de Cacha-Pregos, em Vera Cruz, e a construção do receptivo do atracadouro da Baia de Camamu, estão em processo de licitação e serão iniciados em breve.