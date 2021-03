Pikachu é dispensado de se reapresentar ao Vasco na segunda-feira

Com 253 jogos e 40 gols marcados, Yago Pikachu foi um dos principais jogadores do Vasco nas últimas cinco temporadas, ao atuar tanto na lateral-direita como atacante. Nesta sexta-feira (5), o jogador soube por intermédio de seus representantes de que foi dispensado pela diretoria do clube de São Januário de se reapresentar na segunda-feira (8).

Campeão carioca em 2016 e artilheiro do time em 2018, Pikachu, que tem contrato até dezembro, deverá ser liberado para procurar um outro clube e o Paysandu, seu time de origem, surge como a principal opção. Uma parte da torcida paraense já se pronunciou nas redes sociais a favor do seu retorno ao clube.

Com a queda do Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro, a receita será bem menor e a tendência é de que outros jogadores experientes e mais famosos, cujos salários são mais altos, sejam dispensados.

Além de Pikachu, o lateral Henrique, desde 2005 no Vasco e profissional desde 2013, é outro que não vai atuar pela equipe em 2021. Com contrato até agosto, o jogador vai se reapresentar na segunda-feira e vai rescindir o compromisso com o clube. Marcelo Alves também foi avisado que está fora dos planos. Ygor Catatau foi para o Vitória, enquanto Léo Gil deve se transferir para o Colo-Colo. Gustavo Torres, que tem contrato até dezembro, ainda não foi relacionado para integrar o elenco em nenhuma partida este ano.

O Vasco volta a campo, neste sábado (6), às 21h05, para enfrentar o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.