Pilates: um negócio de qualidade de vida para Feira de Santana

O administrador de empresas Alécio Mascarenhas, 40, estava decidido a abrir um negócio que estivesse voltado para os cuidados com saúde. Inicialmente, por levar em consideração o processo de envelhecimento da população brasileira, que em 2050 chegará aos níveis europeus. Depois pelos exemplos familiares vivenciados: o pai que viveu até os 93 anos e uma irmã que, durante o processo de tratamento de um câncer, usou o pilates como uma ferramenta importante de recuperação.

“Inicialmente, achei que seria um investimento pequeno, depois percebi que não queria mais um estúdio, queria proporcionar uma experiência positiva, inesquecível”, completa, dizendo que, então, passou a investir em arquitetura e até mesmo no marketing olfativo. A proposta deu certo e os clientes que passaram a visitar o Studio Yes, em Feira de Santana, se converteram em clientes.

Inquieto, Alécio queria mais e decidiu aproveitar os outros espaços do estúdio para oferecer serviços de estética e nutrição, possibilitando que o cliente pudesse cuidar da auto estima de modo mais amplo. “Enquanto investia na ampliação, fui organizando as contas e a gestão para que tudo estivesse perfeitamente azeitado e isso nos salvou quando chegou a pandemia e precisamos fechar as portas durante cinco meses”, conta.

O administrador de empresas e agora um empreendedor no setor da saúde será o convidado de Flávia Paixão na live Empregos e Soluções dessa quarta-feira, 18h, no perfil do Jornal Correio, no Instagram. No encontro, Alécio falará sobre os desafios de empreender numa área desconhecida, os desafios do planejamento financeiro, a conversão de experiência em clientes e os investimentos de marketing mesmo durante um período de retração da economia.