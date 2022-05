Piloto da F1, Bottas surpreende fãs e posta foto nu no Instagram

Os seguidores de Valtteri Bottas levaram uma surpresa e tanto nas redes sociais. O piloto da Alfa Romeo publicou uma foto durante um passeio em Aspen, cidade do Colorado, nos Estados Unidos. Mas, em meio a uma bonita paisagem, com uma cachoeira, o que chamou a atenção foi outra coisa: o bumbum do finlandês.

A imagem mostra Bottas em um mergulho, completamente nu. A publicação foi feita nesta quarta-feira (11), e o piloto não escreveu uma legenda. Nos comentários, amigos e seguidores do piloto se mostraram surpresos com a 'falta de cerimônia' do piloto - que é conhecido por ter um perfil mais reservado.

Atual equipe do finlandês na Fórmula 1, a Alfa Romeo comentou com um emoji de olhos e um 'chorando de rir'. Já a Mercedes, antiga escuderia de Bottas, deixou uma 'carinha envergonhada'. Vários outros seguidores comentaram com emojis de pêssego, em alusão ao bumbum do piloto.

Veja o clique: