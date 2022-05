Pilsner Fest: maior festival de cerveja artesanal da Bahia acontece neste sábado

Os fãs de cerveja artesanal se reunirão neste sábado (28), na área verde da AABB, em Piatã, na 4ª edição do Pilsner Fest, maior festival de cerveja artesanal e rock da Bahia. Serão mais de 2.000 litros de chopp artesanal de 09 cervejarias baianas que o público vai saborear ao som das bandas Mil Milhas, Starship Band com clássicos do rock dos anos 70’s e 80’s, cover do Mamonas Assassinas e DJ Papau,.

O festival conta com palco principal, praça de alimentação, estacionamento, tonéis e área para descanso, além da participação das cervejarias artesanais baianas 2 de Julho, Proa, MinduBier, Cervejaria Rodada (Luiz Eduardo Magalhães), Adorada, Nugel’m, Híbrida Cervejaria, Dragornia (Feira de Santana) e ArtMalte (Salvador).

A ideia é de que o público tenha acesso a uma grande variedade de receitas reunidas em um só local como nunca vista antes na cidade de Salvador, conhecendo um pouco mais do mercado nacional a partir de bebidas produzidas por alguns dos maiores cervejeiros do planeta, que contribuem diariamente para a expansão do segmento no Brasil.

Além das bebidas, o Pilsner Fest também oferece um espaço gastronômico com uma diversidade que vai desde os petiscos de boteco aos apetitosos burguers gourmet e crepes saborizados. Foram convidadas empresas como a hamburgueria Tá Rebocado, Espetinhos do Vini, Bar do Chico e Pizza & Poesia.

Serviço:

Pilsner Fest Salvador

Data: 28 de maio

Local: AABB - Rua Dep. Paulo Jackson, 869 - Piatã

Horário: a partir das 17h

Ingressos: Sympla, Ticket Maker e fisicamente nas lojas Chop Shop, Cerveja Salvador, Bahia Malte e Vitrine da Cerveja

Maiores informações e vendas: www.pilsnerfest.com.br