Pintor espanhol faz oficina de artes com crianças e adolescentes da Fundação Cidade Mãe

Transformar vidas através da arte como ferramenta de educação e integração social. Esse foi o objetivo da ação conduzida pelo Instituto Cervantes de Salvador em parceria com o Escritório de Cooperação Internacional da Prefeitura de Salvador ao promover oficinas de pintura artística para crianças e adolescentes assistidos pela Fundação Cidade Mãe (FCM).

As oficinas foram realizadas pela manhã e à tarde, no Centro de Convivência Socioassistencial (CCS) do bairro da Saramandaia, unidade vinculada à Fundação Cidade Mãe, entidade que presta assistência social a grupos em situação de risco pessoal, social ou de violação de direitos.

As oficinas foram ministradas pelo pintor espanhol Luis Burgos, que está em Salvador durante temporada criativa, que deu origem à exposição Blanco Bahía, em cartaz no Instituto Cervantes, com entrada gratuita.

Maria Clara, de 12 anos, foi uma das 25 crianças, entre 7 e 17 anos, que participaram da oficina. Ela já realizou outro curso de artes na Fundação e decidiu também participar desse, porque a arte “é algo que eu gosto muito e me dedico”, afirma ela.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Com uma segurança pouco comum para a sua idade, Maria revela que a arte pode transformar vidas. “De uma forma ou de outra, ela pode transformar vidas. O psicológico de uma pessoa também pode mudar. Me deu inspiração e criatividade. Me deu força de vontade para eu fazer as coisas e me dedicar aos meus estudos”, declara Maria.

Para a diretora do Centro de Convivência Socioassistencial, Emanuelle Barros, o trabalho da associação é revelar o talento que já há dentro das crianças e adolescentes acolhidos no local, além de oferecer as ferramentas necessárias para que elas possam expressar o que sentem.

“Aqui a gente diz que nós não descobrimos os talentos, eles já tem o talento. As descobertas já são o que tem neles. Nós temos muitos artistas aqui. A importância disso é levar arte como educação e como uma forma de eles se comunicarem também”, destaca Emanuelle.

A ideia é viabilizar, além da arte e da educação, o acesso a outras culturas. Aspecto garantido pela participação do Instituto Cervantes, uma instituição pública do Estado espanhol, criada para favorecer a cultura da Espanha e dos países hispano falantes, ao promover a presença do professor e artista espanhol, Luís Burgos.

“Parte da difusão da cultura espanhola é em função da arte e dos seus artistas, por isso o convite de Luis Burgos para fazer essa oficina aqui no CCS, e também para proporcionar a arte entre as crianças menos favorecidas da cidade. Uma questão social importante que precisamos cobrir”, diretor do Instituto Cervantes de Salvador, Daniel Gallego Arcas.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Ouvir um idioma diferente do português foi a segunda melhor parte da oficina para Alison Rangel, de 13 anos. O ponto alto foi conhecer um artista internacional. “Eu tô achando incrível. A minha parte favorita foi o professor que veio dar aula a gente e os desenhos dele. Depois vem a língua, que está sendo legal ouvir, já que a gente não ouve tanto por aqui”, conta Alison.

Presente no evento, a vice-prefeita Ana Paula Matos destacou a importância de parcerias como esta que visam proporcionar conhecimento através da arte para as crianças carentes do município. “Entendemos que só através da educação construiremos uma Salvador menos desigual e com mais oportunidades. Certamente teremos outras ações com o Instituto Cervantes, que permitam o contato mais próximo com o idioma espanhol”, afirmou.

Ao se descrever como um apaixonado e produtor da arte, Luís Burgos afirma ser indescritível a sensação de poder transmitir o que sabe para crianças que, assim como ele, foram fisgados cedo pela arte. “Não é possível descrever com palavras. A minha sensação é de dever cumprido por poder estar com tantas crianças com tanta criatividade e desejo de fazer arte”, ressalta o pintor.

Luís Burgos está com a exposição ‘Blanco Bahía’, em cartaz no Instituto Cervantes, composta por 19 obras produzidas pelo artista durante temporada criativa na Bahia, iniciada no ano passado. A entrada é gratuita e a mostra segue aberta até o dia 7 de maio, de segunda a sexta, das 9h às 19h e sábado, das 9h às 13h.

Serviço

Exposição Blanco Bahía - Luís Burgos

Visitação: segunda a sexta das 9h às 19h; sábado das 9h às 13h (de 12 de abril a 07 de maio)

Onde: Instituto Cervantes de Salvador - Avenida Sete de Setembro, nº 2.792, Ladeira da Barra.

Mais informações: acesse o site do Instituto Cervantes Salvador

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro