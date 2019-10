Pintora de quadro riscado diz que vai à Justiça contra Carlinhos Maia

O humorista e influencer Carlinhos Maia se envolveu em mais uma polêmica no final de semana. Em uma sequência de stories, ele aparece desenhando um rosto em um quadro do hotel em que estava - ainda completou assinando a obra. Agora, a artista Lau Rocha afirmou que vai denunciar Carlinhos.

Depois de ver a cena, uma familiar da artista que pintou o quadro divulgou o caso no Twitter e Carlinhos começou a receber críticas. Ele se defendeu alegando que teve autorização da dona do hotel, que é sua amiga, e que comprou o quadro.

A artista comentou o caso pela primeira vez nesta segunda-feira (28), chamando a situação de vandalismo. "Com tristeza e indignação, recebi a notícia de que uma das minhas obras foi vandalizada e exposta em uma rede social, por pessoa que aparenta ter influência na juventude deste país. Venho de uma família de que possui a expressão do belo como manifestação do caráter e foi um choque ver o descaso da pessoa em questão pelo meu sentimento expressado na obra, que é o patrimônio moral do artista", escreveu.

Lau disse ainda que a brincadeira de Carlinhos a expôs e que ela não foi consultada em nenhum momento. "Não autorizei a vandalização, que feriu minha alma e me expôs de maneira absolutamente constrangedora. Espero que este episódio sirva de exemplo para se aprender sobre respeito e dignidade, sob pena de estarmos num caminho de desumanização muito perigoso para essa juventude que espera ações responsáveis daqueles que conquistam projeção midiática", acrescentou.

A artista finaliza afirmando que vai à Justiça para tentar mostrar que existe limite para o que chamou de "banalização da arte". "Estou tomando as providências legais para reparação do dano e para que se compreenda que há um limite para a banalização da arte, que creio ser uma das mais importantes formas de transformação social. Agradeço a todas as manifestações de afeto e asseguro que permanecerei realizando o meu propósito de embelezar este mundo com arte. Muito obrigada."

Hotel

O fato aconteceu em Aracaju, onde Carlinhos foi para fazer dois shows de humor. Primeiro, ele gravou vídeos afirmando que ficou assustado à noite ao ver o quadro da mulher sem rosto. De manhã, ele pega uma caneta e coloca olhos e boca na moça pintada. Depois, postou uma foto com a legenda "Os hóspedes desse hotel vão me agradecer".

Depois que o assunto viralizou, Maia fez outros vídeos se explicando. Ele garantiu ter autorização e chegou a postar um print com a dona do hotel em que ela diz que vai conversar com a artista.

"Antes de riscar e deixar minha marca, como eu já fiz em outros hotéis que permitiram a brincadeira, eu liguei para dona do hotel, a Dani, que é uma pessoa que me recebe há quatros nesse hotel e ela me autorizou brincar", afirmou.

"Já vi uma postagem de alguém dizendo 'Meu Deus que vandalismo', não é. Antes de brincar eu pedi autorização e a Dani que é minha amiga pessoal deixou. O quadro é lindo, a obra de arte é linda, eu só deixei minha marquinha, com autorização da dona do hotel", continuou.

Carlinhos disse ainda que a pessoa que compra o quadro tem direito de fazer o que quiser. "A partir do momento que você compra uma obra de arte ou qualquer quadro que seja e você paga por ela, o quadro é seu", finalizou.

A lei do Direito Autoral afirma que o autor tem direito à integralidade da obra, ou seja, ela precisa ser preservada e não pode ser alterada sem a devida autorização. O quadro em questão foi pintado em 2011.