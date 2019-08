Piovani detona Scooby por promessa não cumprida: 'Quem perde são as crianças'

Luana Piovani segue disparando poucas e boas para seu ex-marido Pedro Scooby. A última revelação feita pela loira trata sobre a separação dos dois. Ela afirmou que o atual namorado de Anitta tentou desestabilizá-la, dizendo que os filhos não querem voltar para casa e que não perguntam sobre ela.

"Eu estou dividindo com vocês o que estou passando, que não é fácil. Primeiro porque só hoje cinco amigas pessoais vieram me dizer que passaram pelo que eu estou passando, que é o pai não cumprir o combinado. O que me entristece profundamente é que quem perde com isso são as crianças. Porque uma vez que perco a confiança no pai delas, como eu fico tranquila para elas viajarem com ele?", questionou.

Luana explicou que combinou com o surfista que iria conversar com os filhos durante as férias, dia sim, dia não, às 20h. Entretanto, Scooby, segundo ela, não cumpriu o trato e, deixando de atender o telefone e responder as mensagens dela no WahtsApp.

"Eu liguei para a Letícia (Bufoni, amiga de Scooby que está ajudando a cuidar das crianças) e ela não atendeu, porque ele me deu o número errado", revelou.

Ela também lembrou o fato de Scooby ter dito em seu Instagram que tinha perdido o voo para os Estados Unidos com os filhos porque alguém teria feito uma 'macumba' para ele.

"Ele foi viajar com as crianças e fez o favor de perder o voo. E isso porque eu sou tão boa que em momento nenhum achei que a história preconceituosa e ignorante que ele estava falando, da macumba, era relacionada a mim, à Angelina ou à minha mãe. Ficamos as três desesperadas tentando resolver o problema dele. Ele que ia viajar com as crianças para os EUA e não tinha se organizado. Tinha pedido dois documentos e não disse a ninguém que precisava do passaporte com visto do Dom".

Por fim, ela ainda comentou sobre a declaração de Pedro, que colocou em xeque o amor dos filhos por ela. "(Scooby disse), 'por isso que as crianças dizem que não querem voltar nunca mais para casa, por isso que elas não perguntam por você, por isso que elas não pedem para falar com você por telefone'. Olha ele querendo fazer com que eu fique insegura em relação ao amor dos meus filhos por mim. Ele achou que eu ficaria mexidinha", completou.