Piovani volta a dar pitaco em relacionamento de Scooby e vira meme: 'Ela não para'

Nas semanas que Anitta e Pedro Scooby estavam namorando, tão certo quanto o nascer do sol era Luana Piovani alfinetar, diariamente, o casal. As provocações da loira iam desde críticas a relação do surfista com os três filhos do ex-casal, até chamar o ex-marido de burro.

Com o fim de Scoobitta, coincidentemente (ou não) as alfinetadas pararam. O ex-casal reencontrou-se em Noronha e selou as pazes. Tudo ia às mil maravilhas, sem nenhuma criticazinha se quer. Até esta semana, quando o surfista assumiu relacionamento com a modelo Cíntia Dicker.

A loira não se aguentou e foi comentar uma foto dos dois. "Dá uma irmãzinha ruiva para Liz [filha dela com Scooby]. Só avisa para a musa que é melhor arrumar uma Angelina para ela também", afirmou, referindo-se à Angela Garcia, amiga da atriz que mora com ela há anos e ajuda na criação dos três filhos de Luana e Scooby.

A mais nova cutucada de Piovani fez o nome dela chegar aos trendding toppics do Twitter nesta quarta-feira (06). Todos os internautas foram ûnanimes: a loira não consegue superar o ex.