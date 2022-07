‘Pipoca da Ivete’ estreia em grande estilo e audiência no domingo

A cantora baiana Ivete Sangalo estreou neste domingo (24) seu novo programa na Globo, o “Pipoca da Ivete”. Repleto de quadros e convidados, entre eles Cauã Reymond e Tadeu Schmidt na Batalha de Família e Jonathan Azevedo, Regina Casé, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, que encararam divertidos desafios no palco, o vespertino assumiu a liderança de audiência no horário.

Cumprindo a promessa, a baiana divertiu o público e os convidados com muitas brincadeiras. "A partir de hoje, nossos domingos vão ficar mais divertidos com o Pipoca da Ivete! Meu coração está explodindo de alegria, estou realizando um sonho", comemorou a artista.

No final do programa, Ivete agradeceu alguns apresentadores que fizeram parte de sua vida e deram força para que ela estivesse à frente de um programa só dela:

"Nessa caminhada tive o apoio de muita gente importante: dos meus fãs, da minha família, a arte, a música e pessoas que me carregaram até aqui. Queria agradecer à Tia Arilma [apresentadora infantil famosa nos anos 1980 na tv baiana], do programa lá na Bahia, à Mara Maravilha que me recebeu no programa dela quando eu tinha 7 anos e me tratou com tanto carinho. À Xuxa que abriu as portas do programa dela para que eu assumisse. E a Fausto Silva porque todas as vezes que pisei no seu programa, você falou que eu merecia ter um programa na televisão e quero honrar isso aqui."