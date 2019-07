Piqué é multado em R$ 9 milhões por impostos atrasados na Espanha

Mais um jogador de futebol recebeu uma multa milionária da Agência Tributária da Espanha por se envolver com problemas fiscais no país. O zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, terá de pagar 2,1 milhões de euros (cerca de R$ 9 milhões) após ter perdido o último recurso contra o tribunal.

A Agência Tributária da Espanha recusou, nesta quarta-feira (10), o recurso interposto pela defesa do jogador do Barcelona contra uma decisão do Tribunal Administrativo Econômico Central, que o condenou em 2016 em multas e impostos atrasados em 2008, 2009 e 2010. Piqué é acusado de fraude fiscal na tributação de seus direitos de imagem e agora é obrigado a pagar 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 6,3 milhões) de impostos atrasados e uma multa de 600 mil euros (aproximadamente R$ 2,5 milhões).

Na época, o tribunal concluiu que Piqué havia "simulado" a cessão dos direitos de imagem a sua empresa, a Kerad Project, com o objetivo de pagar menos impostos em 2008, 2009 e 2010. Apesar da condenação por fraude fiscal, Piqué ainda pode recorrer e tentar uma apelação ao Superior Tribunal da Espanha. "A omissão da declaração na Espanha de tais rendimentos foi, no mínimo, culposa ou negligente", destacou a Audiência Nacional.

O zagueiro do Barcelona é mais um jogador de destaque na Espanha que teve problemas com o Fisco espanhol. Os de maior renome foram o português Cristiano Ronaldo, hoje na Juventus, o brasileiro Neymar, atualmente no Paris Saint-Germain, e o argentino Lionel Messi, companheiro de Piqué no clube catalão.