Pitbull abandonada no Calabar é resgatada por brigada

O bicho não está mais pegando no Calabar. O cachorro da raça pitbull, que foi abandonado no bairro, e que já atacou crianças e adultos no local, foi resgatado na noite desta segunda-feira (31) pela Brigada K-9. O animal é uma fêmea e foi levado para a sede da instituição.

A cadela foi abandonada pelo tutor ainda desconhecido e desde sábado (29) vinha causando transtornos na comunidade. "A gente estava com medo de sair de casa. Estava avançando em muita gente. O dono de um lava-jato, que também tem cachorro em casa, tentou segurar pela corda que estava em volta do pescoço, mas o bicho acabou mordendo ele na mão", contou a funcionária de um hortifruti que fica na entrada do bairro.

Marcelo dos Santos Cruz, 51 anos, foi atacado pela pitbull

(Foto: Bruno Wendel)

Ela disse que ontem viu a cadela circulando na rua por volta das 17h. "Foi um pavor. Tudo mundo que abriu, saiu correndo com medo dela. Teve gente que entrou aqui desesperada, se tremendo toda. Tinha mais gente em crise de pânico. Foi uma gritaria. Mas graças a Deus que esse animal foi capturado. Já tinha pedido ao meu marido para vir me buscar hoje", disse outra funcionária do hortifruti.

Uma moradora do bairro relatou que no domingo, a cadela caminhava sobre alguns carros estacionados. "Ela saiu pulando em uns três. Mas quem era doido de enfrentar? Os donos tiveram que esperar ela sair. Mas a culpa não é do animal e sim do dono que a abandonou. Agora, que não está mais aqui, espero que depois ela seja adotada, que encontre um dono de verdade", declarou.

Resgate

A Brigada K9, instituição de bombeiros voluntários, foi acionada para lidar com a ocorrência no domingo. Desde então, a Brigada permaneceu no local até o resgate. O anúncio foi publicado do perfil da instituição no Instagram. "Agora podemos ficar tranquilos pois o cão e a população do bairro não estão mais em risco, pois segundo a denúncia o pitbull foi abandonado em via pública e existem relatos que estava atacando mulheres e crianças", diz mensagem.

Ainda no perfil, a Brigada K-9 pede ajuda para o animal. "Vamos precisar de doações de rações", diz mensagem no perfil.

Pix 09.204.565/0001-65

71 9 8844-5957

71 9 8846-8742