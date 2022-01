Pitbull é abandonado no Calabar e ataca crianças e adultos do bairro

Um cachorro da raça pitbull foi abandonado pelo seu tutor no bairro do Calabar. em Salvador, e tem causado transtornos aos moradores desde sábado (29). O animal já chegou a atacar crianças e adultos do local, despertando a ira de alguns moradores, que chegaram a ameaçá-lo.

A Brigada K9, instituição de bombeiros voluntários, foi acionada para lidar com a ocorrência e tem oferecido segurança à população desde domingo (30), mas sem poder fazer o resgate de animal. "Não temos para onde levar. A K9 não tem mais condições de alojar (outro animal)", diz o comandante da Brigada, Emerson França.

O comandante ainda conta, em vídeo publicado nas redes sociais, que a equipe está no local apenas para fazer o serviço paliativo, uma vez que não tem possibilidade de retirar o cão das ruas. "Não tem para onde levar, não tem abrigo público em Salvador. Estamos esperando alguma resposta do poder público e até agora nada. A gente precisa de muita ajuda. A Brigada K9 está parada, sem poder socorrer o animal", acrescentou.

Ao denunciar falta de estrutura, a Brigada pede que a prefeitura ou o governo do estado interceda para resolver a situação. Além da falta de espaço no canil da unidade, a K9 revela passar por problemas financeiros, sendo mantida apenas por doações de colegas e pela sociedade civil.

Sem alternativa, o pitbull segue no local até a tarde desta segunda-feira (31), sem previsão para seu resgate. Não há informações sobre o tutor do animal.