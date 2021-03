Pitty será homenageada em prêmio na Bahia

Cantora, compositora e apresentadora baiana, Pitty será uma das homenageadas do prêmio Barra Mulher 2021 - premiação realizada pelo Shopping Barra que busca a valorização de todas as mulheres e o seu papel no mundo, através de representantes que se destacam em diferentes segmentos.

O elenco de homenageadas do Barra Mulher é selecionado através de uma comissão julgadora, composta por formadores de opinião, além do voto popular, realizado através de enquete nas redes sociais do Shopping Barra. Aclamada pela crítica e pelo público, Pitty criou, em 2020, um canal na plataforma Twitch, com uma programação variada e uma audiência incrível, com mais de 4,5 milhões de views ao vivo e 1,9 milhão de espectadores únicos. Atualmente, sua programação é diária.

Além disso, em janeiro a baiana voltou aos estúdios do canal GNT para fazer o programa Saia Justa, ao lado de Gaby Amarantos, Astrid Fontenelle e Mônica Martelli. Antes disso, o programa estava gravado de forma remota.

“Eu me sinto honrada de poder ser uma voz no mundo, uma voz feminina, nordestina e ainda assim uma voz que não se enclausura em nenhum desses rótulos. Que transita livremente, tendo consciência da herança e da bagagem, mas não deixando que isso pese a ponto de te impedir de voar. E fico também muito feliz de poder fazer parte desse círculo de transformação, de transformada à transformadora, e assim eternamente, pois isso não acaba”, disse Pitty.

O Prêmio Barra Mulher é promovido desde 2010 pelo Shopping Barra e chega a sua 11º edição em 2021. O evento, que celebra o Dia Internacional da Mulher, anualmente homenageia dez mulheres que tiveram destaque e importante atuação na Bahia. A lista das escolhidas deste ano será divulgada no dia 8 de março, às 19h, no Instagram do Shopping Barra.

Além da premiação, o estabelecimento de compras promove uma exposição contando a trajetória de cada uma das homenageadas. O espaço, que é aberto ao público para visitação, fica na Praça Central. Durante sua jornada, a premiação já homenageou nomes como, a jornalista Linda Bezerra -editora-chefe do CORREIO-, a cantora Margareth Menezes e a médica Anna Paola Gatto.