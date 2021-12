Pix com cartão de crédito? Aprenda a fazer e parcelar pagamentos

Enquanto a modalidade Pix garantido não é disponibilizada pelo Banco Central, alguns bancos e carteiras digitais de pagamento estão se adiantando e já permitem aos usuários a realização de pagamentos Pix via cartão de crédito. Alguns incluem até mesmo o parcelamento, mas é preciso estar atento às condições.

Em linhas gerais, o serviço é oferecido da seguinte maneira: o usuário mantém seu cartão de crédito cadastrado no aplicativo do banco ou da carteira digital. Escolhe fazer pagamento via Pix, normalmente, e na opção de pagamento, onde pode escolher usar o saldo da conta bancária, da carteira digital ou outras opções, basta escolher o uso do cartão de crédito.

Ao fazer isso, o usuário irá transferir a quantia, de acordo com o limite disponível no cartão de crédito, e a pessoa a quem se destina o pagamento irá receber o Pix em poucos segundos, sem nenhuma alteração. O uso do cartão de crédito, no entanto, para pagamentos Pix veio com taxas fixadas por quem fornece o serviço, debitando um valor a mais do cartão de crédito.

O Bradesco, por meio do seu banco digital, Digio, permite aos clientes fazer pix utilizando o limite do cartão de crédito e pagando de forma parcelada. A função pode ser usada para pagamentos de R$ 50 até R$ 3.000 e é limitada a 40% do limite do cartão de crédito.

No caso do Digio, o valor pode ser parcelado em até 12 vezes e é cobrada uma taxa de até 9,9% ao mês.

A carteira digital RecargaPay é um dos aplicativos para transações financeiras que também ofertam o serviço, cobrando um pouco menos do que os grandes bancos, até. A taxa cobrada é de 2,99% e a funcionalidade é a mesma, basta ter uma conta no aplicativo, estar com um cartão de crédito cadastrado e, na hora que for realizar o pagamento via Pix, a partir do aplicativo, selecionar a opção de uso do cartão de crédito. O valor segue o limite disponível no cartão e também pode ser parcelado em 12 vezes.

Com previsão para lançamento no primeiro semestre de 2022, o Pix Garantido está sendo desenvolvido pelo Banco Central justamente para permitir o pagamento via Pix de forma parcelada. Com o Pix Garantido será permitido agendar o pagamento de contas, tendo como garantia o próprio saldo em conta na data prevista para pagamento ou contando com a figura de um intermediário, a exemplo de um banco, que garantirá o pagamento no dia em que o valor parcelado foi agendado.

Na última sexta-feira, o Pix bateu o recorde de transações diárias desde que foi lançado. De acordo com o Banco Central, levando-se em consideração transferências e pagamentos, foram registradas cerca de 50,3 milhões de transações por meio do sistema de pagamentos instantâneos num único dia. O recorde anterior havia sido de 50 milhões.

Integração dos aplicativos das instituições com a lista de contatos nos smartphones, facilitando a identificação dos contatos que possuem o celular ou o e-mail como chave Pix. (Concluído - 1º tri/21)

Gestão dos limites pelos aplicativos. (Concluído - 1º tri/21)

Atalho para o canal de atendimento da instituição para tratar reclamação e atalho para reclamação junto ao BC (Concluído - 2ºtri/21)

Pix Saque e Troco: Para dar ao consumidor a opção de obtenção de dinheiro em espécie diretamente do lojista e para facilitar a gestão de numerário dos estabelecimentos. Regras já divulgadas pelo BC. (Serviço estará disponível a partir de 29/11/2021)

Iniciador como nova modalidade de participação no Pix, agregando ainda mais competição ao arranjo, e possibilidade de instituições detentoras de conta transacional que sejam autorizadas pelo BC e certificadas no Open Banking possam oferecer o serviço de iniciação no Pix. Iniciação com chave, inserção manual (29/10/2021); Iniciação direta pelo iniciador (29/10/2021) e Iniciação pela leitura de QR Code e agendamento (01/12/2021)

Bloqueio cautelar e devolução: possibilidade de bloqueio cautelar em caso de suspeita de fraude e devolução ágil de recursos pela instituição recebedora, em casos de fundada suspeita de fraude ou falha operacional nos sistemas das instituições participantes | Regras (Concluído - 2º tri/21) | Vigência: 16/11/2021

Pix Cobrança: pagamentos imediatos. (Concluído); pagamentos com vencimentos para pagamento em data futura, podendo incluir juros, multas, acréscimos, descontos e outros abatimentos. (Concluído) e padronização de arquivo de remessa e retorno para viabilizar gestão de cobranças em lote. (4ºtri/21)

Débito automático no Pix: Para facilitar pagamentos recorrentes por meio do Pix (previsão para o 2º trimestre de 2022)

Reportagem originalmente publicada no JC Online