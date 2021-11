Pix faz um ano com novo dispositivo para devolução em caso de fraude

O Pix, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central (BC), completou um ano na terça-feira, 16, com melhorias. Entrou em vigor um mecanismo que deve agilizar o ressarcimento ao usuário vítima de fraude ou de falha operacional das instituições financeiras.



No fim do mês, começam a funcionar o Pix Saque e o Pix Troco, que permitirão os clientes fazer pagamentos por produtos e serviços e receber troco ou fazer saques nas redes varejistas credenciadas. Para o médio prazo, estão previstas a possibilidade de pagamentos instantâneos de compras em outros países.



"O Pix ainda não atingiu todo o seu potencial", disse o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, em evento de comemoração ao aniversário de um ano do sistema. Ele disse ainda que é preciso adaptação do sistema de empresas. "Há novas funcionalidades previstas para os próximos anos, como pagamento offline", afirmou, citando também que, no médio prazo, o Pix deve ser interligado a sistemas de pagamentos de outros países.



SEGURANÇA

O mecanismo de segurança que entrou em funcionamento hoje foi anunciado em junho, mas, desde então, as instituições financeiras estavam se adaptando aos procedimentos.



Até agora, em uma eventual fraude ou falha operacional, os bancos envolvidos precisavam estabelecer procedimentos operacionais bilaterais para devolver o dinheiro. Segundo o BC, isso dificultava o processo e aumentava o tempo necessário para que o caso fosse analisado e finalizado.



SAQUES

No Pix Saque, o cliente poderá fazer saques em qualquer ponto que ofertar o serviço, como estabelecimentos comerciais e caixas eletrônicos, tanto em terminais compartilhados quanto da própria instituição financeira. Nessa modalidade, o correntista apontará a câmera do celular para um código QR (versão avançada do código de barras), fará um Pix para o estabelecimento ou para a instituição financeira e retirará o dinheiro na boca do caixa.



O Pix Troco permite o saque no pagamento de uma compra. O cliente fará um Pix equivalente à soma da compra e do saque e receberá a diferença como troco em espécie.



Até o fim de outubro, segundo os dados mais recentes do BC, o Pix tinha 348,1 milhões de chaves cadastradas por 112,65 milhões de usuários. Desse total, 105,24 milhões são pessoas físicas e 7,41, pessoas jurídicas.