'Pix internacional': Brasileiros poderão transferir dinheiro para mais de 60 países

Uma boa notícia para quem costuma fazer viagens internacionais: em breve será lançado o novo ‘Pix internacional’, que vai permitir transferências de valores entre mais de 60 países.

O sistema, que já está em fase de testes, se chama Nexus e permitirá o gasto de dinheiro no exterior sem a necessidade de ter cartão de crédito internacional. Com o novo "Pix internacional", será possível também pagar hospedagem em outros países com transferência instantânea ou pagar o valor da encomenda que você pediu para seu amigo que mora fora do país te enviar pelos Correios.

O Nexus está sendo desenvolvido dentro do hub de inovação do Bank Of International Settlements (BIS), que é popularmente conhecido como “o banco central dos bancos centrais”, e possui sua sede em Basiléia, na Suíça. O objetivo do novo sistema é integrar todos os países que já contam com algum sistema instantâneo de pagamento e transferência, como o Pix.

Atualmente, os testes são realizados na Malásia, Cingapura e Zona do Euro, por meio do Banco da Itália. O Brasil, por enquanto, participa apenas como observador.