Pizzaria de Salvador leva clientes para saltar de paraquedas

Depois de ser plagiada e receber críticas pelo serviço mal prestado de outro estabelecimento, uma pizzaria de Salvador resolveu apostar na “grandeza dos momentos” e inovar na forma de fidelizar seus clientes. A Gran Pepe decidiu levar os clientes para curtir uma aventura inesperada.

Comandada pelo empresário Pedro Cardoso, a pizzaria lançou recentemente sua nova marca, com o objetivo de superar a imitação sofrida e ampliar ainda mais a qualidade dos serviços prestados. Com esse foco na “grandeza”, lançou a promoção que premia clientes com um salto de paraquedas.

“Nossa mudança de nome foi um marco, passando de Pizza do Pepe para Gran Pepe, o que nos deu um alcance muito legal. Nada melhor do que um salto de paraquedas para fazer os nossos clientes viverem esse nosso novo propósito, que é viver grandes momentos”, disse.

Com o lema ‘Se a Gran Pepe te leva ao céu com tanto sabor, porque não saltar de paraquedas?’, a pizzaria já presenteou uma das ganhadoras do primeiro sorteio, levando-a para embarcar na aventura. As outras duas vencedoras ainda vão curtir a experiência. Todos os momentos estão sendo gravados e podem ser conferidos nas redes sociais.

E não para por aí. A pizzaria tem demonstrado um verdadeiro empenho para levar os consumidores aos céus, não apenas pelo sabor.

“Nosso lema é aproveitar cada momento, viver grandes momentos em família, com amigos. Vamos sortear também diárias em Praia do Forte”, revelou Pedro.