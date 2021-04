Plano de suplementos vitamínicos? Já dá pra fazer com um clique

Ansiedade, sono ruim, estresse. Problemas de saúde. Ou mesmo aquela força para ajudar na perda de gordura e nos músculos a mais. Os suplementos alimentares conseguem dar uma boa ajuda na vida e na saúde das pessoas se usados da maneira correta. Muita gente tem dúvida, ouve aqui e ali e lê bastante sobre qual o melhor para utilizar de acordo com suas necessidades.



Mas aí mesmo é que ora o problema: cada corpo, uma rotina. Cada pessoa, seus problemas. Ou seja, os suplementos devem ser indicados de acordo com o perfil de cada um. Para tentar resolver esse problema de forma bastante ágil, uma startup teve a ideia de usar ciência e tecnologia para descobrir quais são as vitaminas, minerais, suplementos e fitoterápicos ideais para cada indivíduo.



Fundada em setembro do ano passado, a SetYou, dos executivos Juliana Duarte e Murillo Vianna, desenvolveu uma plataforma em seu site que utiliza a inteligência artificial para fazer um perfil do usuário e configurar um plano de suplementos individualizado.

Print do site da SetYou (foto: Divulgação)

O questionário é simples e rápido de ser preenchido. A IA faz perguntas relacionadas ao sono, atividade física, alimentação, comorbidades, restrições alimentares, além de dados como altura e peso e objetivos da pessoa para, ao final, indicar as substâncias que a pessoa deve utilizar, inclusive com preço e facilidade para que eles cheguem em casa. Tudo bem prático (fizemos o teste).



“Nosso objetivo é ajudar a população a se cuidar com mais facilidade e também empoderar as pessoas no conhecimento de sua saúde. A prevenção é essencial para evitar as doenças crônicas, que são as principais causas de morte no país, com uma suplementação personalizada e natural. Além de termos uma equipe especializada no assunto e parceria com fornecedores e produtores de insumos de altíssima qualidade, temos também uma tecnologia proprietária a nosso favor”, afirma Vianna.



De acordo com a empresa, toda a IA foi desenvolvida com base científica e em conjunto com um time multidisciplinar. O teste, segundo a SetYou, já foi respondido por mais de 10 mil pessoas e a startup tem crescido cerca de 15% ao mês.



***

Panasonic apresenta novas pilhas, com tecnologia antivazamento

Quem nunca teve um aparelho eletrônico que, ao abrir o compartimento de pilhas, encontrou aquela sujeira de vazamento químico, que atire a primeira pedra. Além de serem tóxicas, essas substâncias podem inutilizar o produto. Pensando nisso, a Panasonic está lançando uma linha de pilhas alcalinas com um exclusivo sistema antivazamento, além da promessa de que elas duram 18 vezes mais que as pilhas comuns. “Nos últimos anos, em laboratório, trabalhamos para criar uma tecnologia que permitisse aperfeiçoar e transformar o mercado de pilhas alcalinas. Por este motivo, estamos muito felizes por introduzir no mercado brasileiro um produto de confiabilidade para o nosso consumidor, com o endosso de uma marca com mais de 50 anos de mercado. Temos certeza de que estamos entregando um produto com o melhor custo-benefício para as pessoas”, diz Luciano Lima, Gerente de Marketing de Pilhas e Bateria da Panasonic no Brasil.

***



Mi Fan Festival vai até dia 11 com descontos de até 40%



Para alegria dos xiaominions, a Xiaomi, terceira maior fabricante de celulares do mundo, está promovendo em seu site a segunda edição do Mi Fan Festival, ação promocional que promete até 40% de descontos em alguns produtos. É bom correr que o festival só vai até o dia 11. Entre os produtos contemplados na campanha, de acordo com a Xiaomi, destaque vai para o Redmi Note 10 Pro, que terá um lote à venda especialmente para a ação. Redmi Note 9S, Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro também estão com preços especiais. E como a Xiaomi tá longe de ser apenas uma desenvolvedora somente de smartphones, é bom dar uma olhada em outros produtos da marca, como o relógio inteligente Amazfit Bip Lite, robô aspirador Mi Robot Vacuum MOP e o dispositivo de streaming Mi TV Stick.