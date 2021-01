Plano inclinado do Pilar passa por descontaminação contra covid-19

O Plano Inclinado do Pilar passou nesta sexta-feira (22) por uma descontaminação biológica em combate à covid-19. A ação é feita pelo Comando Conjunto Bahia, formado pelas Forças Armadas.

A ação atende a uma solicitação da Secretaria de Cultura e Turismo, por meio da Diretoria Geral do Centro Histórico de Salvador, e tem por finalidade reduzir a probabilidade de contaminação pelo coronavírus entre os milhares de soteropolitanos e turistas que diariamente utilizam o meio de transporte.

O procedimento foi feito por um efetivo de 15 militares do Grupo de Resposta Nuclear, Biológica, Química, e Radiológica (NBQR), com quaternário de amônia, uma substância de alta eficiência desinfetante, que não prejudica a saúde humana e preserva as superfícies onde é aplicada, garantindo uma proteção de até 60 dias contra a covid e outros agentes contaminantes.