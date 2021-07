Plano Inclinado Pilar será reaberto nesta terça-feira (13)

O Plano Inclinado Pilar, que liga a Rua do Pilar, na Cidade Baixa, ao bairro do Santo Antônio Além do Carmo, será reaberto aos usuários a partir desta terça-feira (13). O equipamento irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O Pilar, que chegava a transportar em média 500 usuários por dia, estava fechado desde o início da pandemia em Salvador, em março do ano passado. Durante este período, o equipamento também precisou passar por manutenção, após algumas peças terem sido roubadas por vândalos, o que acabou atrasando a reabertura do equipamento.

A partir desta terça-feira, o Plano se junta aos outros três ascensores que já estão em funcionamento na cidade: o Plano Inclinado Gonçalves, que liga o Comércio ao Pelourinho e funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h; o Plano Inclinado da Liberdade, que liga os bairros Liberdade e Calçada e funciona de segunda a sexta, das 7h às 18h; além do Elevador Lacerda, que tem horário de funcionamento de segunda a domingo, das 7h às 19h30.