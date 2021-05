Plantão na cozinha: médica baiana produz 12 mil cookies por mês e ganha R$ 120 mil

Tudo começou com um "lanchinho", em uma tarde qualquer de 'lockdown'. A médica Susana Mesquita sempre gostou muito de doces e, principalmente, de brigadeiro. No início do isolamento social ela sempre recorria a um deles para passar o tempo, já que ficou fora da linha de frente por ser asmática. Até que um dia, viu a foto de um cookie e pensou: preciso fazer isso com brigadeiro hoje. A Sobrê Bakery (@sobre.bakery) começou - não necessariamente com clientes - mas, com amigos que ela resolveu dar os biscoitos de presente como uma forma de matar a saudade por conta da distância imposta pela pandemia.

Um post na sua rede social aqui, de um parente ali. Quando Susana se deu conta, já eram 1,5 mil a 2 mil cookies por mês e um contrato de aluguel de um ponto físico para fazer entregas take alway.

“Planejava voltar ao trabalho em 30 dias, ainda na esperança de que a pandemia seria controlada mais rápido. Foi quando meu noivo experimentou e me disse: ‘Você precisa vender isso, é muito bom’. Ele me deu a confiança que faltava para iniciar”, conta.

E assim, os plantões da madrugada, que antes eram no hospital, passaram a ser na cozinha de casa: “Ainda tinha muito medo de sair na rua e contrair a doença. Acordava às 5h30, iniciava a produção dos biscoitos às 6h e terminava muitas vezes entre 23h e 2h. Eu fazia sozinha todas as etapas da produção, da cozinha à logística do delivery”, diz. Pouco mais de um ano depois, a loja vende entre 10 mil a 12 mil cookies por mês. O faturamento médio fica entre R$ 90 mil a 120 mil.

Susana já voltou atender na emergência obstétrica e tenta conciliar as duas atividades. “Vou dividindo os dias com meus sócios e a gente vai tocando o negócio. Pesquisei e estudei muito sobre o assunto, as coisas práticas até a parte burocrática, como questões de vigilância sanitária. Todo processo exige muita perseverança e, aos pouquinhos, você vai vendo acontecer e vê que é possível”, afirma.

Tem cookie de todo tipo e gosto. Desde a preferência nacional – vossa majestade, o brigadeiro – até sabores como Nutella, doce de leite, caramelo com flor de sal, redvelvet com recheio de leite ninho, Alpino, M&M’s, castanhas e nozes, e chocolate belga. A média de gasto por cliente é de R$ 38 e os biscoitos custam de R$ 8,90 a R$ 12,90.

O ponto físico fica na Pituba, mas faz entregas via delivery (Foto: Nara Gentil/ CORREIO)

“Brigadeiro e Nutella são os mais vendidos. Eu e minha mãe guardamos a receita a sete chaves. Nem as cozinheiras que temos hoje na loja conhecem. Nós duas preparamos a mistura principal e elas fazem o restante. Pesquisei uma receita base na internet, mas não gostei muito e, a partir daí, no ócio da pandemia mesmo, me dediquei a aprimorá-la com novos ingredientes. A versão do cookie que criamos, apenas aconteceu”.

Expansão

Susana conta ainda, que a Sobrê já planeja a mudança para um espaço maior com o objetivo de aumentar a cozinha e, consequentemente, a produção. “Eu levo um pouco do meu aprendizado como médica no atendimento ao cliente. Humanizar é a chave. Cada cliente é importante. Começamos a operação em novembro do ano passado e minha primeira fornada tinha só 20 biscoitos. Existe espaço para muita coisa, principalmente, em Salvador, mas o principal é manter o nível de qualidade e foco no que se propõe fazer”, aconselha.

O boca a boca ajuda muito, mas é preciso saber chegar nesse cliente também. “Sem dúvida, o Instagram foi o meu principal divulgador. Ouvir os feedbacks, saber onde posso estar acertando ou errando. Tudo isso guia minhas escolhas dentro da Sobrê, buscando oferecer para o consumidor”. Na sobremesa despretensiosa, Susana descobriu, na verdade, uma nova vocação: “Não tinha noção da proporção que poderia tomar. Sempre soube que amaria ser dona do meu próprio negócio, mas não imaginava que me realizaria tanto, na cozinha, no caixa, servindo e respondendo os clientes. É a minha paixão”. E agora, quem aceita um biscoito?

O cookie tem história

Se engana quem pensa que a origem do biscoito é americana. Veja só que coisa: dizem que a receita foi criada na Inglaterra, porém, o nome tem origem holandesa. Isto porque a palavra ‘koek’, em holandês, significa bolo pequeno e o diminutivo dessa palavra é ‘koekje’ que, por sua vez, se pronuncia ‘cukiê’. Mas quem colocou as gotas de chocolate - que deixou o biscoito famoso - foram os americanos.

***

RECEITA BÁSICA COOKIE*

Ingredientes

125 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente;

3/4 xícara de açúcar;

1/2 xícara de açúcar mascavo;

1 ovo;

1 e 3/4 de xícara de farinha de trigo;

1 colher (chá) de fermento em pó; 300 g de chocolate meio amargo picado; 1 colher (chá) de essência de baunilha

Preparo

Misture a manteiga, açúcar mascavo, açúcar e a essência de baunilha. Em seguida, adicione o ovo batido e misture bem. Vá juntando a farinha, gradualmente. Inclusive, pode fazer essa etapa usando as mãos ou na batedeira planetária. Por último, adicione o fermento e, logo após, o chocolate picado. Faça bolinhas pequenas (já que a massa vai se espalhar) e asse em forno preaquecido, sobre papel manteiga por aproximadamente 15 a 20 minutos (250° C).

*Essa é uma receita básica de cookie, recomendada por Susana. A adaptação da Sobrê continua 'guardada a sete chaves'.





AS DICAS DE SUSANA

Identifique algo que você goste muito de fazer.

Estude a viabilidade do negócio. Planeje estrategicamente cada passo.

Se precisar conciliar com outras atividades, busque aliados/ sócios, pessoas comprome-

tidas e dispostas a batalhar do seu lado.

Dê o melhor de si: seja humilde e coloque-se sempre no lugar de aprendiz.

Domine todas ou a grande parte das etapas dos seus processos.





QUEM É

Susana Mesquita é médica ginecologista, obstetra e criadora da marca Sobrê Bakery.