Plataforma oferta cursos gratuitos a distância de inglês e espanhol

Cursos gratuitos de Inglês e Espanhol estão sendo ofertados pelo Cursos Escola Educação. Os interessados podem optar pelos níveis básico, intermediário e avançado pela modalidade EAD. As inscrições podem ser realizadas no site do Cursos Escola Educação.

Os cursos são rápidos e dependendo do conhecimento do aluno podem oportunizar uma noção ou revisão de cada idioma. É importante aprender outra língua porque abre portas para se candidatar a uma vaga de emprego, pois dominar outro idioma é um diferencial. Também obter um conhecimento prévio preparando-se para visitar outros países ou até mesmo estudar e trabalhar em outro continente. Confira informações sobre cada curso:

Inglês Básico

Indicado para as pessoas que estão iniciando os estudos e também para quem deseja viajar e não sabe como se desenvolver no outro país. Não é necessário que o aluno corresponda a pré-requisitos, visto que é um curso inicial sobre o idioma. A carga horária do curso é de 40 horas.

Inglês Intermediário

Traz maior aprofundamento sobre a gramática inglesa e de como utilizar tempos verbais e preposições. O curso auxilia ainda mais o conhecimento do aluno para que ele possa conversar melhor no idioma. A carga horária é de 50 horas.

Inglês Avançado

O último nível do idioma no qual o estudante aprenderá maiores detalhes sobre a língua inglesa e maior quantidade de vocabulário. Possui carga horária de 50 horas.

Espanhol Básico

A finalidade é oferecer aos estudantes os primeiros conteúdos que devem ser aprendidos para falar e entender espanhol. A carga horária é de 25 horas.

Espanhol Intermediário

Quem já possui conhecimentos de espanhol ou já realizou o curso básico deve complementar com o curso de espanhol intermediário. O curso aprofundará nos assuntos ministrados no nível básico, de modo a oferecer um conhecimento mais vasto e profundo na língua para o estudante. A carga horária é de 40 horas.

Espanhol Avançado

O aluno aprenderá sobre novas regras gramaticais e vocabulários, incluindo gírias comuns na língua. É possível que o estudante solicite a emissão de um certificado de conclusão de 50 horas para comprovar o nível avançado em espanhol.

No final de cada capacitação o aluno poderá emitir o certificado digital no valor de R$ 39,90. Pelo certificado impresso + digital é cobrado o valor de R$ 44,90 + taxa de frete.

Bolsas de estudo para Inglês e Espanhol do Educa Mais Brasil

Quem deseja se aprofundar ainda mais no Inglês ou Espanhol também pode aproveitar as bolsas de estudo ofertadas pelo Educa Mais Brasil. O interessado pode optar pela modalidade presencial ou EAD e se inscrever gratuitamente no site do programa.