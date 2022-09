Plataforma Stoodi oferece aulas gratuitas para o Enem

Para ajudar os alunos do último ano a se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio, a plataforma de aprendizado Stoodi realizará nos dias 26, 28 e 30 de setembro, o Destrava Enem, com lives gratuitas para ajudar os estudantes a não ‘travarem’ na hora de da prova, que ocorrerá nos dias 13 e 20 de novembro.

As aulas online serão focadas em todas as áreas do conhecimento, além da prática de exercícios. Técnicas para evitar o nervosismo e estratégias para ganhar agilidade na hora de executar os testes também estarão na programação.

Para acompanhar os conteúdos no canal oficial do Youtube da Stoodi, é necessário se cadastrar no site do Destrava Enem, que encerra as inscrições na sexta-feira (30).

Programação

26 de setembro (segunda-feira) - 18h

Como ganhar agilidade na hora da prova e aumentar drasticamente suas chances de acerto: na primeira live, o aluno irá aprender técnicas de como ‘chutar’ alternativas e dicas para ganhar tempo respondendo às perguntas na sequência ideal. A live contará com a aula da professora do Stoodi, Letícia Flores.

28 de setembro (quarta-feira) - 17h

Matemática sem segredos: nessa live os alunos aprenderão uma metodologia simples para aprender matemática. Serão abordadas formas de decifrar as questões que geram dúvidas e como resolver os exercícios, com a mediação do professor de Matemática da Stoodi, Paulo Nascimento.

30 de setembro (sexta-feira) - 18h

O Segredo da redação perfeita: a live ensinará a fórmula do Stoodi para começar uma redação nota 1000. A professora de redação do Stoodi, Letícia Flores, dará dicas de como deixar o texto coeso.

Serviço

Onde? No canal do Youtube da Stoodi ou através do link

Quando? 26, 28 e 30 de setembro

Como? Inscrição através do site https://bit.ly/3faqC1K, até 30 de setembro