Plateia lota eventos simultâneos no primeiro dia de Scream

Cinco endereços, sete espaços e mais de 30 eventos simultâneos aconteceram no primeiro dia do Scream – Salvador Creativity and Media Festival, agitando as ruas do Centro Histórico da capital baiana. Aberto oficialmente, na manhã desta sexta-feira (6), pela presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário – ABMP, na presença do prefeito ACM Neto, do presidente da Saltur, Isaac Edington e do diretor do Sebrae, Eduardo Diogo, o festival promoveu debates e insights para uma plateia diversa, atenta às previsões do mercado e dicas dos especialistas.

Uma das presenças mais esperadas foi a de Pedro Tourinho, um dos convidados veteranos do Scream, que veio nesta edição para falar sobre uma de suas principais e maiores clientes, a cantora Anitta. Atento na distinção entre marca e pessoa, o baiano, sócio da Soko e MAP Brasil, lembra que é importante distinguir estes papeis e respeitar o artista enquanto pessoa, o que o próprio artista deve lembrar também.

“Quem está nas redes sociais falando com seguidores tem que ter cuidado com o que fala. Artistas grandes como Anitta precisam ter ainda mais cuidado e nosso trunfo maior (em relação a cantora) é ela ser muito de verdade”, o que dá ainda mais valor à relação dela com anunciantes, segundo Pedro.

Outro destaque baiano neste primeiro dia, que saiu de Feira de Santana para o prêmio de jovem empreendedor do Brasil em 2017, foi Jonathas Freitas. Fundador do Gerenciagram, ele insiste que ter objetivos é a chave do sucesso e que cada um deve definir seu próprio sonho, sem esquecer que os boletos sempre vem. Chegou ao sucesso após 12 anos de muito trabalho, quatro empresas quebradas e uma dívida de R$50 mil.

"Os modos de pensar, agir e ser determinam o tipo de profissional que você é", opina o empresário antes de listar os segredos de seu sucesso, revelados na palestra "10 hábitos de um empreendedor de sucesso", nesta sexta (6) a tarde, no Espaço Cultural da Barroquinha.

Teve ainda palestra sobre conteúdo e desenvolvimento com Carlos Queiroz, da Fox e Disney; alinhamento do digital com a mídia exterior, com Violeta Noya, da Out There; como transformar dados em receita, com Denys Fehr, da Just a Little Data; as cinco tecnologias que irão mudar tudo, com Cleber Paradela, da 99; empreendedorismo na base da pirâmide, com Celso Athayde, da Favela Holding; 20 anos de dados – uma história sobre o amanhã, com Arthur Bernardo, da Kantar Ibope Media; oficinas sobre conteúdo, construção de marca, arte de falar em público e muito mais.

Para quem não conseguiu marcar presença e quer descobrir todos os insights provocados no Scream, os eventos estão sendo transmitidos ao vivo no site www.screamfestival.com.br e pelas redes sociais da @abmpbahia e do @screamsalvador.

O Scream segue até amanhã (7), de 9h às 18h, no Fera Palace Hotel, Hotel Fasano, Teatro Gregório de Mattos, Fundação Gregório de Mattos e Espaço Cultural da Barroquinha. A programação contempla ainda palestras como “Human Transformation: Não é sobre negócios, é sobre pessoas!”, ministrado pelo empreendedor Bob Wollheim (CSO e CI&T); “O Futuro do Trabalho”, por Eduardo Diogo, do SEBRAE; e o painel “O estigma do corpo da mulher gorda nas telas”, com as convidadas Alexandra Gurgel (Alexandrismos), Carla Galrão (Gorda Roupa) e a psicóloga Laura Augusta. Será realizado também, no final do festival, a entrega do Prêmio CCBA 2019, promovido pelo Clube de Criação da Bahia em parceria com a TV Aratu.

O acesso a cada atividade está sujeita à lotação dos espaços. Para conferir a programação completa acesse www.screamfestival.com.br. As palestras são transmitidas em lives pelo Instagram, nos perfis @abmpbahia e @screamsalvador.