PM acusado de matar lutador de jiu-jítsu foi condenado por agredir colega

O tenente da Polícia Militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, de 30 anos, acusado por dar um tiro na cabeça do lutador de jiu-jítsu Leandro Lo, 33, já tem uma condenação por desacatar e agredir colegas em 2017, segundo Josmar Jozino, colunista do Uol. O PM foi preso no domingo (7), depois de se entregar.

O crime aconteceu durante um show do grupo Pixote no Clube Sírio, em São Paulo, na madrugada de ontem. Segundo o advogado do lutador, Ivã Siqueira Junior, Lo já teve a morte cerebral confirmada.

O PM foi condenado pelo Tribunal de Justiça Militar em 2011, condenado a nove meses de prisão em regime aberto. Ele desacatou e deu socos no soldado Flávio Alves Ferreira, em uma madrugada de outubro de 2017.

Na ocasião, o tenente estava de folga em uma boate de São Paulo acompanhado do primo, Iury Oliveira do Nascimento, que é soldado da PM. Ambos usavam trajes civis. Segundo a coluna, Iury foi agredido por um grupo de homens e o tenente foi defender o primo. Os dois ficaram feridos.

A PM foi chamada e o soldado Flávio foi um dos dois primeiros a chegar. Ele contou à Justiça Militar que o tenente Velozo estava alterado, com indícios de consumo de bebida, e quando tentou conversar com ele foi agredido com socos.

Outras viaturas foram encaminhadas. O tenente Velozo tentou agredir outros colegas de farda e desacatou um oficial. Ele foi contido e levado ao Hospital da Polícia Militar, para passar por exame de corpo de delito.

Velozo foi absolvido pelo Conselho Especial de Justiça, em 2020, de acusações de agressão e da ofensa à integridade ou saúde de outrem, mas foi condenado a seis meses por desacatar um oficial.

O Ministério Público recorreu e no ano passado o tenente foi condenado em segunda instância por agressão a inferior (subordinado) e desacato.

Tiro em lutador

Segundo a investigação, o tenente Veloso foi até a mesa onde Leandro Lo estava com amigos e pegou uma garrafa. A situação deu origem a uma confusão.

O lutador tentou acalmar Velozo e o imobilizou. Quando foi solto, o tenente sacou a arma e atirou na cabeça de Leandro, fugindo em seguida.