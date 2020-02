PM agride grávida de cinco meses no interior de São Paulo; vídeo

Um policial miligar foi filmado agredindo uma grávida ao tentar imobilizá-la em São José do Rio Preto, São Paulo, nesta terça-feira (4).

A mulher, que está grávida de cinco meses, levou um tapa no rosto. Caída no chão, teve a barriga pressionada pelo joelho do PM e foi enforcada. Testemunhas pediam para o policial deixá-la.

A Polícia Militar informou no final da tarde que o comando da região não tinha conhecimento do caso, mas que vai apurar a situação.

Policial militar agride mulher grávida, de cinco meses, em São José do Rio Preto, hoje. pic.twitter.com/gJ5rMzzPfK — Luís Adorno (@LuisAdorno) February 4, 2020

De acordo com o Uol, testemunhas disseram que a mulher foi contida porque o PM desconfiou que ela estava filmando uma abordagem a um suspeito de tráfico. Filmar um PM em ação não é contra a lei.

Identificado somente como Viana, ele a acusou por desacato e resistência. A grávida foi levada para a Central de Flagrantes.

O ouvidor das polícias de São Paulo, Benedito Mariano, diz que as imagens serão analisadas pelo corregedor. Disse também que vai solicar a apuração e afastamento do policial enquanto o caso é investigado.