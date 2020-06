PM apreende alimentos, bebidas, drogas e máscaras arremessadas em presídio

Drogas, bebidas alcoólicas, celular e alimentos, arremessados para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, foram apreendidos nesta quinta-feira (18) por equipes do Batalhão de Guardas (BG) da Polícia Militar, que atua no Complexo.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), foram encontrados em um saco preto seis garrafas de 250 ml com cachaça, uma porção de maconha, dez pacotes de biscoitos, dez sucos de pacote, três garrafas de óleo, dois pacotes de amendoim, seis pacotes de sopão, três pacotes de farinha de trigo, duas caixas de margarina, dez máscaras, duas garrafas com feijão, carne e um aparelho celular.

Todo material apreendido foi encaminhado para ser incinerado.