PM apreende armas de fogo que seriam usadas em novo confronto no Rio Sena

A ação da Operação Intensificação Tática da Polícia Militar conseguiu evitar mais um confronto entre facções no bairro Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na noite desta quinta-feira (14). Nos últimos dias, os moradores da região tem convivido com o medo e tiroteios recorrentes. Os agentes apreenderam quatro armas de fogo, entre elas uma submetralhadora.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as equipes descobriram que um grupo no bairro de Pirajá se preparava para atacar criminosos rivais, no bairro de Rio Sena. Durante incursões na Rua Lígia Maria, os PMs localizaram um grupo suspeito. Os criminosos correram, mas um dos suspeitos foi alcançado com uma pistola calibre 45.

Aos militares, o homem indicou um terreno onde escondia armas e drogas. Em um tonel foram encontrados uma submetralhadora calibre 40, uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 9mm, carregadores, munições, 2 kg de pasta base de cocaína, dois sacos com pedras de crack e uma balança.