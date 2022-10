PM apreende meia tonelada de maconha em Cajazeiras

Meia tonelada de maconha foi apreendida na noite da última quarta-feira (5), no bairro de Cajazeiras, na capital baiana. A apreensão foi realizada por policiais militares da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras), quando realizavam rondas na região. Eles receberam informações de que um grupo de homens armados estaria comercializando drogas na localidade conhecida como Loteamento Oásis, em Cajazeiras V.

No local, ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos fugiram para uma área de mata. Os militares realizaram a varredura do terreno, porém nenhum suspeito foi localizado. Durante as buscas no matagal, os pms encontraram meia tonelada de maconha. Todo o material apreendido foi apresentado no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), onde a ocorrência foi registrada.