PM apreende nove coquetéis molotov com grupo em Itapuã

Nove coquetéis molotov foram apreendidos pela Polícia Militar no fim de linha do Abaeté, em Itapuã, na noite da terça-feira (28). Os policiais também apreenderam um galão de cinco litros de diesel com outro grupo de homens.

Uma equipe da 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) fazia rondas na região quando flagrou o grupo. Os homens se dispersaram com a chegada da PM e ninguém foi preso. Os explosivos apreendidos foram descartados com segurança, informou a PM.

Já no fim de linha do Alto do Coqueirinho, também em Itapuã, equipes da mesma companhia dispersaram um grupo de pessoas que fazia uma guerra com fogos de artifício. O galão de diesel foi apreendido no local.

O policiamento foi intensificado depois desses fatos, mas não houve mais ocorrências do tipo no bairro.