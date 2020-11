PM apreende R$ 750 mil em pasta base de cocaína na BR-101

Uma carga com R$ 750 mil em tabletes de pasta base de cocaína foi apreendida pela Polícia Militar na noite do sábado (7), em Conceição do Jacuíipe, dentro de um veículo com placa de Brasília.

Equipes da PM faziam ações preventivas nos arredores de Feira de Santana quando um carro Hylux fugiu de uma barreira na BR-116. Ao perceber, militares da 66ª Companhia Independente de Polícia MIlitar, da 67ª Companhia Independente de Polícia Militar, do Esquadrão Asa Branca e do 4º Batalhão iniciaram uma perseguição.

O carro suspeito pegou a BR-324 e depois a BR-101, até Conceição do Jacuípe. O veículo foi abandonado em frente a uma pousada, às margens da rodovia. Os ocupantes entraram na mata e conseguiram fugir.

Com ajuda de um cão farejador da PM, as equipes encontraram 30 tabletes de pasta base de cocaína dentro do carro. Todo o material e documentos do condutor do veículo foram apresentados na Central de Flagrantes de Sobradinho, em Feira de Santana.