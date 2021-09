PM baiano é morto por engano em ação da Polícia Civil de Pernambuco

O soldado da Polícia Militar da Bahia Joanilson da Silva Amorim morreu após ser baleado por três tiros, na noite desta segunda-feira (13), em Petrolina, no estado de Pernambuco. A cidade faz divisa com Juazeiro, no norte da Bahia, onde Joanilson era lotado, na 75°CIPM. O policial foi morto por engano por policiais civis de Pernambuco, que o confundiram com um criminoso.



O crime ocorreu nas proximidades da residência do policial militar da Bahia, no bairro Jardim São Paulo. Joanilson estava de folga, quando foi chamado por vizinhos, por volta das 18h, para ajudar na captura de suspeitos que fugiam após invadirem imóveis do bairro.

Após a chegada dos policiais civis de Pernambuco, o soldado Joanilson foi confundido com um dos criminosos, e foi baleado com três tiros, que atingiram cabeça, braço e perna. O policial não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 20h desta segunda.



Até a publicação da reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco ainda não se manifestou sobre a morte do PM baiano.



Terceiro PM baiano morto em três dias



A morte de Joanilson é a terceira de um policial militar da Bahia em três dias. Neste domingo, o tenente da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) Mateus Grec de Carvalho Marinho, 35 anos, morreu após ser baleado na região do tórax na noite de domingo (12), durante um tiroteio em Cosme de Farias.

Já na madrugada do sábado (11), em Porto Seguro, no sul baiano, o soldado Antonio Elias Matos Silva, 31 anos, foi morto durante abordagem a duas pessoas, que reagiram atirando. Antonio foi atingido e encaminhado ao hospital Regional de Eunápolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.